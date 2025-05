BE: "Campanhas de bandeirinhas no ar não apresentam propostas para o país"

Em jeito de pré-encerramento, a coordenadora do Bloco de Esquerda diz que as campanhas de "ódio e de egoísmo", de bandeirinhas e de imagens para as televisões não resolvem os problemas dos portugueses: Não falaram do trabalho, do salário, dos turnos, das horas extraordinárias, do problema da habitação, das rendas que são altas, das pessoas que são despejadas, exemplificou.





À mesa de um bar junto ao Hospital de Santo António, no Porto, disse que os cinco deputados do BE fizeram "barulho" no Parlamento como se fossem 230. E por isso, a aposta do partido, diz, é clara: "Nós queremos ser um partido que dá voz e que fala dos problemas das pessoas".





A campanha do Bloco de Esquerda termina esta sexta-feira em Setúbal, no distrito onde a irmã de Mariana Mortágua, Joana, é cabeça de lista e tenta a reeleição.