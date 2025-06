BE considera irónica nomeação de Carlos Moedas para conselho consultivo europeu

Foto: Filipe Amorim - Lusa

É a reação de Mariana Mortágua depois da notícia de que a Comissão Europeia nomeou o autarca de Lisboa para a vice-presidência do novo órgão designado House Advisory Board, sendo mesmo o único autarca português a integrar este grupo Europeu.



Ouvida pela Antena 1, a coordenadora do BE lembra que ainda há poucas semanas Bruxelas defendeu tetos às rendas, à semelhança do que propõem os bloquistas e afirma que a nomeação não faz sentido.