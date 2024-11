BE critica uso de meios estatais para "caça às perceções" e Livre lamenta "desrespeito pela polícia"

Em declarações aos jornalistas na Assembleia da República, a coordenadora do BE, Mariana Mortágua, salientou que as 20:00 é normalmente a hora utilizada pelos responsáveis políticos para comunicar matérias importantes ao país.

"E o primeiro-ministro, Luís Montenegro, convoca uma conferência de imprensa em horário nobre para anunciar meios que já estavam contratados para resolver um problema que o próprio diz que não existe na sua declaração que faz ao país às oito da noite. Isto seria caricato. E é. Não fosse ser também grave", criticou Mariana Mortágua.

Na opinião da bloquista, "o primeiro-ministro está ativamente a contribuir para aumentar a perceção de insegurança que o próprio diz querer combater".

"É uma caça às perceções. É pior que uma caça aos gambuzinhos. E é ainda mais grave porque o primeiro-ministro está a mobilizar meios do Estado na sua caça às perceções", acusou.

Mariana Mortágua criticou ainda o líder do executivo minoritário PSD/CDS-PP de ter anunciado resultados de uma investigação que "cabe à PSP e à PJ", investigação que, afirmou, envolve várias entidades estatais como a Segurança Social, a Autoridade Tributária ou a ASAE.

"Meios do Estado que o Governo está a alocar, não com critérios legais, criminais, decididos pelas hierarquias, pelas direções de cada uma destas instituições, mas que o Governo está a usar para fazer números políticos", criticou, acusando o executivo de desrespeito por estas entidades estatais.

Também o porta-voz do Livre Rui Tavares acusou o Governo de ter feito uma "operação de propaganda" na qual utilizou "as polícias como adereços" e criticou a forma como o líder do executivo se dirigiu ao país.

"Um primeiro-ministro que não tem cuidado com essa forma de fazer uma comunicação ao país está a desvalorizar o seu cargo, a desvalorizar a própria comunicação ao país e também ao usar as policias como adereços está a demonstrar falta de respeito pelas polícias porque, no fundo, as está a utilizar na política do correr atrás do prejuízo em relação aos votos que o PSD perdeu para a extrema-direita", criticou.