BE dá pontapé de saída da rentrée em Coimbra com "Fórum Socialismo"

"O BE teve resultados difíceis. É evidente que estes espaços servem também para juntarmos forças, juntarmos energia e para pensarmos o que pode ser a nossa intervenção num contexto em que das fraquezas é preciso fazer forças", sublinha a antiga eurodeputada.

"Estamos a falar de um momento de desordem internacional, que necessita de respostas muito concretas, em várias áreas", justifica Marisa Matias, que adianta que, no programa de dois dias, haverá espaço para debater temas diversificados, dentro do atual cenário internacional.





Já do ponto de vista nacional, Marisa Matias garante que a "resistência à política do Governo" não passará ao lado na rentrée política, destacando áreas como a habitação, a legislação laboral ou "a segurança e a forma como tem sido apropriada" pelo executivo.

Este ano o Fórum Socialismo, organizado pelo Bloco e pela família europeia "The Left", vai contar com a presença de representantes do espanhol Podemos e do França Insubmissa. Contará ainda com participações de fora do partido, como a eurodeputada e ex-ministra da Saúde do PS Marta Temido, que irá falar sobre "O Futuro da União Europeia".A Palestina estará também no "centro" da discussão, numa altura em que coordenadora do partido, Mariana Mortágua, integra uma missão da Flotilha Humanitária que parte nos próximos dias para Gaza com o objetivo de entregar ajuda à população e romper o cerco israelita. Mariana Mortágua irá intervir no encerramento dos trabalhos à distância.São debates que irão servir para definir a orientação política do BE no regresso aos trabalhos parlamentares.De fora do Fórum Socialismo ficará o tema das presidenciais, numa altura em que a ex-coordenadora do partido, Catarina Martins, ainda não clarificou se irá entrar na corrida a Belém. "Devemos esperar que as reflexões sejam feitas e que o cenário esteja mais claro", diz Marisa Matias sobre este tema, adiantando que esta será uma das edições mais participadas do Fórum Socialismo, com mais de 500 inscritos.O evento, que assinala a rentrée política do Bloco de Esquerda, decorre este fim-de-semana, 30 e 31 de agosto, em Coimbra.