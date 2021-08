BE defendeu reforma antecipada para pessoas com incapacidade superior a 60%

Numa visita à única Escola de cães-guia do país, Catarina Martins disse que o Bloco não estará disponível para aprovar o próximo orçamento do estado se o governo não se concentrar nas condições do trabalho, nos apoios sociais e no fortalecimento do Serviço Nacional de Saúde.