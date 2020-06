BE diz que pichagem na estátua do padre António Vieira visou descredibilizar movimento anti-racista

Foto: Hugo Delgado - Lusa

A coordenadora do Bloco de Esquerda afirmou esta tarde que a "pichagem" da estátua do padre António Vieira, em Lisboa, foi uma tentativa de "descredibilizar" o movimento anti-racista que saiu à rua no seguimento a morte do norte-americano George Floyd.