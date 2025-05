BE diz que prioridade é "impedir revisão da Constituição"

Mariana Mortágua assinalou que no último ano o BE “promoveu um conjunto de reuniões com outros partidos da esquerda” e “desse diálogo nasceram conversas que já existem neste momento, com o Livre, com o PAN, para projetos de convergência autárquica, para poder eleger em todo o país vereadores à esquerda, e para poder combater a direita”.







Sobre a revisão constitucional mencionada pela Iniciativa Liberal, Mariana Mortágua considerou que "a direita não demorou muito tempo a dizer ao que vem".

"Temos visto vários protagonistas dos partidos da direita a lançarem as ideias do que para si seria uma nova Constituição ou um processo de revisão constitucional", afirmou ainda a líder bloquista, que lembrou que "toda a nossa democracia, o Estado Social, a Educação e coisas que damos como garantidas, como o acesso à Saúde, existem porque estão consagradas na Constituição".É esta Constituição que, segundo o Bloco de Esquerda, "está em risco hoje e que a direita quer atacar". Por isso, a "maior preocupação" do Bloco de Esquerda neste momento é "impedir a revisão da Constituição do 25 de Abril e da Democracia portuguesa".