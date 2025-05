BE encerra campanha em festa, em Setúbal

No discurso, que fechou 15 dias de campanha eleitoral, onde o Bloco de Esquerda apostou num modelo diferente com contactos porta-a-porta, Mariana Mortágua levantou uma vez mais as 3 grandes bandeiras do partido: Tetos às rendas, defesa dos direitos dos trabalhadores por turnos e taxar os ricos.





A coordenadora do BE deixou um derradeiro apelo aos indecisos.





O Bloco de Esquerda apostou forte em 3 distritos: Aveiro, onde tenta com Luís Fazenda recuperar um deputado, Leiria, onde Fernando Rosas tem a mesma tarefa, e Braga onde Francisco Louçã além de tentar recuperar o deputado perdido aposta em retirar eleitos à Iniciativa Liberal e à extrema direita.