BE envia carta a ministro a mostrar efeitos positivos da educação sexual

É mais uma reação dos bloquistas depois das alterações propostas pelo Governo para a disciplina de Cidadania. São expurgados os conceitos de sexualidade ou a saúde sexual.Em declarações à Antena 1, Mariana Mortágua, coordenadora do Bloco, lamenta o que diz ser uma decisão incompreensível e diz que o objetivo da carta que segue para o ministério da Educação é ajudar o Fernando Alexandre a tomar uma decisão mais informada.A coordenadora bloquista apela ainda aos militantes e dirigentes do PSD incomodados com a proposta, alguns dos quais com experiência no tema, para que venham a público e colaborem na tentativa de inversão da decisão.Mariana Mortágua diz que não vale tudo para vencer batalhas eleitorais.