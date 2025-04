O partido já pediu para ouvir o Governo na comissão permanente da Assembleia da República. No entanto, a coordenadora do Bloco, Mariana Mortágua, entende que deve ser o próprio primeiro-ministro a dar explicações.





Mariana Mortágua pede também esclarecimentos sobre um parágrafo do RASI que o BE acredita dizer respeito a ameaças que resultam da privatização de empresas de energia a empresas do estado chinês.