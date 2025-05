BE: Francisco Louçã voltou

Em Guimarães, distrito de Braga, Francisco Louçã, cabeça de lista pelo distrito responde assim ao líder do Chega:É um orgulho, confessa, que o Chega perceba que o Bloco vai buscar votos à extrema direita.





Neste dia de campanha do Bloco de Esquerda, Mariana Mortágua, a atual coordenadora do partido, foi questionada sobre a abertura do líder do PS para negociar com a AD e na resposta disse: "se houver votos e deputados do Bloco, Pedro Nuno Santos não vai reunir com o PSD".



Antes no Porto, no bairro do Aldoar, Mariana Mortágua defendeu a ideia de se alargar as tarifas sociais da água e da eletricidade a mais pessoas. O partido quer que o futuro governo crie um valor básico para que ninguém tenha que viver sem luz em Portugal.