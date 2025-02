BE, IL e Livre desalinhados sobre benefícios Lei dos Solos

No entanto, Joana Mortágua ressalva que a nova lei não responde aos principais problemas da habitação em Portugal.



Mário Amorim Lopes, da Iniciativa Liberal, concorda com o Bloco de Esquerda. O deputado dos liberais entende que a nova Lei dos Solos não traz soluções para a falta de habitação no país.Para a IL, “a resolução do problema de habitação passa por construir muito mais”.