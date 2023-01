BE insiste em comissão de inquérito à gestão política da TAP

Pedro Filipe Soares diz que o objetivo da comissão seria também analisar o comportamento do Ministério das Infraestruturas durante esse período.A aprovação desta comissão de inquérito está dependente do voto favorável do PS. Caso os socialistas chumbem a proposta, o BE pode avançar para uma comissão com caráter potestativo, mas nesse caso precisa do voto favorável do PSD, porque as comissões de inquérito têm de ser aprovadas por um quinto dos deputados em funções.