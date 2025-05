BE marca XIV Convenção Nacional para 29 e 30 de novembro

A Mesa Nacional do BE convocou hoje a XIV Convenção do partido para os dias 29 e 30 de novembro, abrindo um novo período para apresentação de candidaturas aos órgãos nacionais, anunciou a coordenadora Mariana Mortágua.

"A decisão da direção foi convocar uma nova Convenção para permitir candidaturas alternativas à direção. A única coisa que posso dizer é que encabeçarei uma lista a essa Convenção e que esse debate se fará tão aberto e amplamente quanto possível", adiantou Mariana Mortágua, em declarações aos jornalistas, após uma reunião da Mesa Nacional, órgão máximo entre convenções, em Lisboa.

Mortágua confirmou que alguns membros da oposição interna que têm assento na Mesa Nacional propuseram durante esta reunião a demissão da Comissão Política do partido, proposta que foi "rejeitada por ampla maioria".

"Considero minha responsabilidade para com o BE, e a responsabilidade da direção para com o BE, e para com os eleitores, não só fazer um balanço amplo e sério destas eleições e do resultado eleitoral e da derrota que é do Bloco mas também da esquerda, como terminar o processo de preparação do partido para as autárquicas. Depois das autárquicas há uma nova convenção do Bloco que foi hoje convocada", sustentou.

A XIV Convenção Nacional estava marcada para os dias 01 e 02 de novembro e os prazos para apresentação de moções de orientação e respetivas listas já tinha terminado.

Tinham sido apresentadas duas moções de orientação: a `A`, cuja primeira subscritora era Mariana Mortágua, e a `S`, subscrita por um grupo de críticos da direção do BE, que inclui dirigentes que integraram a lista encabeçada por Mortágua na última convenção.

No passado dia 18, os bloquistas obtiveram o seu pior resultado de sempre em eleições legislativas, com menos 154.818 votos face a 2024 e passando de cinco parlamentares para uma deputada única: a líder, Mariana Mortágua, cabeça-de-lista por Lisboa.