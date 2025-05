BE numa espécie de talk show

No distrito que tem como cabeça de lista o fundador do partido e historiador Fernando Rosas, que regressa à política activa 15 anos depois, houve mais convidados. Caso do antigo deputado José Manuel pureza.A apresentadora foi a cabeça de lista pelo Porto, Marisa Matias, que referindo-se à eutanásia, deixou bem claro:

Já em palco, Mariana Mortágua disse que para o Bloco de Esquerda estabilidade é sinónimo de liberdade. A líder do BE diz que dia 18 de maio, muito mais que o voto útil, importa o voto pela liberdade. E disse, Mortágua, que vale tanto o voto de um trabalhador que ganha o ordenado mínimo como o voto do administrador do Pingo Doce.