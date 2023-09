BE quer ouvir Autoridade Tributária e Governo sobre atraso nos impostos sobre barragens

Em conferência de imprensa, a coordenadora do BE, Mariana Mortágua, anunciou que o partido requereu igualmente os despachos enviados pelo Governo à AT, uma vez que a primeira ordem de fevereiro para que fosse avaliado o valor patrimonial das barragens não terá sido executada.

"Há uma hipótese de a EDP, mais uma vez, fugir ao pagamento de imposto, porque pode a AT não conseguir liquidar o IMI a tempo [até 31 de dezembro] e por isso a EDP pode fugir ao imposto dos últimos cinco anos sobre a barragem", avisou a deputada.

Em causa está a venda pela EDP, em 2020, de seis barragens em Portugal a um consórcio de investidores, formado pela Engie, Crédit Agricole Assurances e Mirova, por 2,2 mil milhões de euros.

A deputada recordou que o Governo começou por defender que não haveria lugar à cobrança de IMI e depois, "por pressão do BE e de movimentos" da região, mudou de posição, mas, três anos depois, continuam ser ter sido cobrados os impostos devidos.

"Não aceitamos e não compreendemos esta injustiça, porque é que a EDP continua a ter situação de privilégio neste país", afirmou.

Mariana Mortágua salientou que "nunca se aplicou às barragens" da EDP a mesma regra que vigora para qualquer outro prédio -- que paga IMI -- e, por essa razão, no momento da venda, também não houve pagamento de IMT, num valor estimado em 110 milhões de euros.

A coordenadora bloquista considerou inexplicável que o Governo tenha dado ordem para cobrar, finalmente, o IMI no início de 2023 "e ainda não tenha sido feita a avaliação" das barragens, mas assegurou que o partido não irá desistir deste escrutínio e por isso deu entrada dos dois requerimentos no parlamento.

Por um lado, o partido quer ter acesso a todos os despachos, e quer saber "quais são exatamente as ordens que o Governo deu à AT para a cobrança do IMI e porque não foi feito".

"Queremos também ouvir a diretora da AT e o secretário de Estado dos Assuntos Fiscais para explicar como é possível que, passados três anos, não tenha sido possível recuperar os impostos do negócio milionário da venda das barragens e como a EDP continua sem pagar IMI, apesar de uma determinação para o efeito há vários meses", explicou.

Questionada se a AT deve ser responsabilizada caso falhe a cobrança do IMI até final do ano, a coordenadora do BE defendeu que "tem de ser possível" cobrar estes impostos.

"Não consigo perceber neste processo de quem é a responsabilidade, a EDP como se sabe tem influências muito profundas quer na AT quer no Governo, não vos estou a dar nenhuma novidade, a EDP já fez leis neste país", disse.