Lusa

BE quer ouvir primeiro-ministro a explicar como as pessoas vão pagar as rendas



A coordenadora do Bloco de Esquerda desafia o primeiro-ministro a falar ao país e a explicar o que vai acontecer no próximo ano a quem tem de pagar rendas.



Mariana Mortágua defende que as manifestações de ontem que mobilizaram milhares de pessoas em todo o país mostram que não pode ficar tudo na mesma na área da habitação.



Da resolução que sai deste órgão máximo entre convenções, destaque ainda para a proposta do Bloco de Esquerda para o aumento imediato do salário mínimo nacional para os 900 euros, já em Janeiro do próximo ano.