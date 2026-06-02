BE quer que Governo "esclareça" lucros extraordinários. "Andamos há um mês à procura do imposto perdido"

Bloco olha com "estranheza" para “contradições” do executivo

“É uma situação que nos deixa perplexos, como é evidente. O ministro das Finanças apresentou o imposto, o primeiro-ministro defendeu-o, até mudando uma posição que tinha tido no passado. E agora temos o ministro da Economia dizer ao país que se a guerra acabar já não há razão para apresentar o imposto”, sublinha o deputado único.

O partido enviou um conjunto de perguntas dirigidas a três ministérios: Finanças, Economia e Presidência. Em declarações à RTP Antena 1, o deputado único Fabian Figueiredo assinala que, semanas depois do anúncio de Joaquim Miranda Sarmento, o Parlamento não conhece ainda qualquer “proposta de imposto extraordinário”.“Tomámos boa nota, aliás com alguma estranheza, do debate público que existe, com posições diferentes no Governo. O ministro [das Finanças] anuncia em Bruxelas o imposto. O ministro da Economia diz à Antena 1 e ao Negócios que se a guerra acabar não é preciso imposto nenhum”, afirma o bloquista. “Certo é que andamos há um mês à procura do imposto perdido”, acrescenta.O BE quer saber, por exemplo, em que data concreta o Governo tencionar aprovar a proposta de lei em Conselho de Ministros, que setores irá abranger, qual será o limiar de lucro considerado “extraordinário” e que receita o executivo estima arrecadar com a medida e com que finalidade.“Entregámos três perguntas. Uma ao ministro das Finanças, outra ao ministro de Economia, para saber quando é que vai ser apresentado o imposto sobre lucros extraordinários, que é essencial para que haja equidade na repartição de esforços nesta crise”, defende Fabian Figueiredo, que sublinha que é altura “das empresas milionárias darem o seu contributo”. Em simultâneo, o partido enviou uma terceira pergunta ao ministro da Presidência, António Leitão Amaro, para saber “quando é que a proposta vai ser agendada em Conselho de Ministros”.Ouvido pela rádio pública, Fabian Figueiredo diz também olhar com “estranheza” para as diferentes posições de membros do executivo nesta matéria, depois de o ministro da Economia ter dito afirmado no programa Conversa Capital que se a situação voltar à normalidade no estreito de Ormuz, bloqueado há várias semanas, não se justificará aplicar esta taxa adicional.“Esperamos que o Governo não se prepare para dizer que já não justifica a apresentação do imposto, porque os lucros extraordinários já se registaram. Estas empresas têm-se fartado de lucrar com a crise que o comum dos portugueses está a pagar. Isso seria uma manifesta injustiça e um gravíssimo incumprimento da palavra dada aos portugueses”, aponta Fabian Figueiredo. “Nós esperamos que o Governo esta semana esclareça o que é que vai fazer”, conclui.