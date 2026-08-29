BE recusa participar em "campeonato" da direita em torno de moção de censura do Chega

"Esta moção de censura serve basicamente para um campeonato de radicalização entre os partidos da direita", afirmou José Manuel Pureza à margem de uma concentração do movimento "Deslarguem a Arrábida!", em Setúbal.

Para o líder bloquista, porém, a iniciativa anunciada pelo Chega não incide sobre essas matérias.

"O Governo merece censura na habitação, na educação e na saúde. Mas esta moção de censura não tem nada a ver com isso", sustentou.

"É uma coisa entre eles e para esse peditório o Bloco não dá", acrescentou.

Questionado se, da parte do BE, não haveria unanimidade em torno da iniciativa, Pureza respondeu: "Não, não haverá de todo porque é uma disputa entre partidos da direita. Nós não damos para esse campeonato", reforçou.

Na sexta-feira, o presidente do Chega, André Ventura, admitiu que o partido avançará na terça-feira, 01 de setembro, com uma moção de censura ao Governo caso o primeiro-ministro, Luís Montenegro, não resolva, entretanto, a situação do ministro da Administração Interna, Luís Neves.

Ventura considerou que a permanência de Luís Neves no Governo atingiu um nível "grotesco" e "inaceitável" e está a comprometer a credibilidade das instituições.

Questionado sobre a situação do ministro, Pureza considerou que esta é "cada vez mais insustentável", mas voltou a separar essa questão da iniciativa do Chega.

"Bom, a posição do Ministro da Administração Interna é cada vez mais insustentável, isso é absolutamente verdade, mas esta moção de censura é uma moção de censura que utiliza a gritaria sobre esse assunto como podia utilizar outra coisa qualquer", afirmou.

Instado a esclarecer se o BE defende que Luís Neves deve ser demitido ou demitir-se, José Manuel Pureza não respondeu diretamente: "Eu estou muito concentrado nas questões da educação, da saúde, nas questões da privatização das praias e não quero nenhuma distração relativamente a isso", disse.

Na sexta-feira, o secretário-geral do PS, José Luís Carneiro, também se escusou a comentar o anúncio do Chega, afirmando que a prioridade socialista é "apresentar propostas para servir as portuguesas e os portugueses".