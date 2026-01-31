BE reúne-se para analisar situação política e consequências da tempestade Kristin
A Mesa Nacional do Bloco de Esquerda reúne-se hoje para analisar a situação política e debater as consequências de fenómenos climáticos extremos depois de a tempestade Kristin ter causado mortes e graves prejuízos no país.
De acordo com fonte oficial do partido, na reunião do órgão máximo entre convenções, que decorre hoje no complexo desportivo do Casal Vistoso, Lisboa, os dirigentes bloquistas vão analisar a situação política nacional depois da primeira volta das eleições presidenciais do passado dia 18 de janeiro.
Na segunda volta, marcada para 08 de fevereiro, os bloquistas já anunciaram o seu apoio ao socialista António José Seguro contra o líder do Chega, André Ventura.
"Serão também discutidas as consequências dos fenómenos climáticos extremos e a necessidade de uma política de adaptação, mitigação e prevenção face à crise ecológica", adiantou à Lusa a mesma fonte, após os prejuízos causados pela passagem da tempestade Kristin por Portugal que levou o executivo a decretar o estado de calamidade em algumas regiões.
A Mesa vai ainda analisar "o futuro do combate à contrarreforma laboral que o Governo quer implementar", anteprojeto do Governo PSD e CDS-PP que tem sido fortemente criticado pelos bloquistas.
Além da realidade nacional, os bloquistas vão também debater a situação internacional, nomeadamente "as ameaças de Trump sobre a Gronelândia e a posição de Portugal e da União Europeia numa nova realidade".
Na ordem de trabalhos inclui-se ainda a votação de regulamentos e orçamentos.
No final dos trabalhos, as conclusões serão divulgadas pelo coordenador nacional, José Manuel Pureza, em conferência de imprensa.
Esta será a segunda reunião da Mesa bloquista desde a Convenção Nacional, em novembro, que consagrou José Manuel Pureza como coordenador, sucedendo a Mariana Mortágua.
A lista encabeçada por Pureza conquistou 65 mandatos de um total de 80, ficando os restantes atribuídos às listas opositoras da direção: moção S oito mandatos, moção H quatro e B com três mandatos.
De acordo com os estatutos do BE, a Mesa Nacional é o órgão máximo do Bloco de Esquerda no período compreendido entre duas convenções nacionais e compete-lhe dirigir o partido no âmbito nacional.