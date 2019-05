Berardo ri-se das penhoras e diz que foi tudo para ajudar os bancos

Foto: António Cotrim, Lusa

Ouvido na comissão parlamentar de inquérito ao banco público, Joe Berardo riu-se de uma deputada do CDS quando lhe foi colocada a hipótese de perder o controlo da coleção Berardo através de uma eventual penhora dos bancos.



Era uma das audições mais aguardadas na comissão de inquérito à Caixa Geral de Depósitos.



Joe Berardo é um dos maiores devedores do banco público. Tem 350 milhões de euros por pagar - tudo para comprar ações do BCP. No parlamento, admite que essa decisão foi um erro.



O empresário diz que foi o administrador do BCP, Filipe Pinhal, que sugeriu fazer um crédito na Caixa, já que o próprio BCP não podia financiar compra de ações suas.



Segundo Berardo, foi o próprio Filipe Pinhal que fez o primeiro contacto com a Caixa, e depois tudo foi tratado com o diretor de Grandes Empresas da Caixa Geral de Depósitos. Diz que nunca se aconselhou com os presidentes dos bancos nem com políticos nenhuns.



A Caixa e mais dois bancos - o BCP e o Novo Banco - têm como garantia títulos da associação que tem a coleção Berardo. Mas os bancos nunca cobraram a garantia.



Joe Berardo quis falar aos deputados à porta fechada para preservar o direito à imagem, mas o presidente da Comissão não deixou.



O advogado do empresário, André Luis Gomes foi várias vezes chamado à atenção pelo presidente da Comissão. E foi ele que muitas vezes respondeu por Joe Berardo.