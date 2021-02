Bloco acusa EDP e governo em negócio de barragens no Douro

Foto: Lusa

O Bloco de Esquerda acusa a EDP de recorrer a um "esquema" para "mascarar a operação de venda" de seis barragens no Douro e fugir ao pagamento de impostos. O partido acusa o governo de "conivência" lesiva do interesse público e quer ouvir os ministros do Ambiente e das Finanças no parlamento.