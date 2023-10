Bloco de Esquerda critica ausência do tema da habitação no discurso do PR

O Bloco diz que o Presidente alertou para não se repetirem os erros do passado, mas, diz o BE, isso está a acontecer quanto aos jovens e também no caso da habitação que está a levar jovens para fora do país.



Anunciou que vai levar o tema da habitação ao parlamento para ser discutido antes do Orçamento do Estado, com proposta de medidas como a de impedir a venda de casas a não residentes.