Bloco de Esquerda. Moção de Pureza indica Isabel Pires como secretária da organização

Este nome foi anunciado por Alexandre Abreu, membro da moção `A`, durante a apresentação das moções de orientação na 14.ª Convenção Nacional do BE, que decorre no pavilhão municipal do Casal Vistoso, em Lisboa.

A proposta da moção A, afeta à atual direção, é a de uma nova forma de organização tripartida, que passa pela figura do coordenador - que deverá ser José Manuel Pureza, uma vez que a moção `A` elegeu 80% dos delegados à Convenção -, um deputado no parlamento -- que deverá ser Fabian Figueiredo, segundo nome na lista por Lisboa -, e esta terceira figura de secretária da organização do partido.

Isabel Cristina Rua Pires tem 34 anos e um mestrado em Ciência Política.A dirigente bloquista integra vários órgãos do partido, nomeadamente a Mesa Nacional e a Comissão Política.