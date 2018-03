Bloco de Esquerda não vai baixar a guarda enquanto oposição

Foto: RTP

Antevendo uma negociação difícil, Pedro Filipe Soares, quer negociar até estarem todos de acordo.



O líder parlamentar do Bloco de Esquerda não quer em nenhum dos tópicos já negociados, nem o descongelamento das carreiras da Função pública já negociado, retroceda do orçamento atual.



Ainda nesta entrevista com a jornalista Maria Flor Pedroso, da Antena 1, o deputado Pedro Filipe Soares critica a resposta do primeiro-ministro sobre uma hipotética demissão por causa de eventuais incêndios este ano.



António Costa disse em entrevista à Revista Visão

que não se vai demitir se o verão deste ano for igual ao do ano passado.



Pedro Filipe Soares refere que António Costa não deve vestir o papel de analista, e alerta que não pode passar pela cabeça de ninguém voltar a ter um verão igual ao do ano passado.



O líder parlamentar bloquista diz mesmo que o primeiro-ministro tem de dar garantias às pessoas que vai fazer tudo, para que não se volte a repetir perdas de vida, não é dizer que não se demite.



