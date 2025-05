Mariana Mortágua revela que vai propor o reconhecimento, por parte do Governo português, do Estado da Palestina, a semana de trabalho de quatro dias e que a violação passe a ser crime público.A líder do Bloco adiantou que ainda não decidiu se votará a favor da moção de rejeição ao Governo apresentada pelo PCP, embora deixe antever que deve votar a favor da iniciativa.