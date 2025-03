Bloco submete "perguntas legítimas" a Montenegro

Foto: Manuel de Almeida - Lusa

A coordenadora do Bloco de Esquerda reafirma que o partido votará contra uma eventual moção de confiança e diz que Luís Montenegro tem de ser "consequente" com as palavras.



A coordenadora do Bloco de Esquerda anunciou este domingo que tenciona colocar um conjunto de perguntas, por escrito, ao primeiro-ministro.



"Há perguntas legítimas que ainda não foram respondidas sobre os negócios, as empresas a que prestou serviços, a natureza dos seus rendimentos e a compra de imóveis", reiterou Mortágua em declarações aos jornalistas, em Coimbra, à entrada para o encerramento do II Fórum LGBTQI .