Bloco vê presença de Lula no 25 de Abril como "um cravo na lapela" da esquerda

O líder parlamentar do Bloco de Esquerda considera que a presença de Lula da Silva no Parlamento no dia 25 de Abril é "um cravo na lapela" da esquerda. Pedro Filipe Soares defende que a dupla cerimónia no Dia da Liberdade fortalece as celebrações.