Bloquistas encerram reunião magna com consagração de Pureza como coordenador

A reabertura dos trabalhos da reunião magna, que arrancou no sábado no pavilhão municipal do Casal Vistoso, em Lisboa, está agendada para as 09:30, depois de um primeiro dia dedicado à discussão das moções de orientação.

A intervenção mais aguardada é a de José Manuel Pureza que, no sábado, considerou que o partido "tem que mudar para crescer" e defendeu "todos os diálogos" para que a esquerda volte a ganhar iniciativa e força.

Pelas 12:00, serão anunciados os resultados das candidaturas à Mesa Nacional e à Comissão de Direitos, com listas apresentadas por quatro das cinco moções que foram a debate na reunião magna.

A moção A, afeta à atual direção e encabeçada por Pureza, deverá sair vencedora desta convenção uma vez que elegeu a esmagadora maioria dos delegados (498).

A lista apresentada pela moção de Pureza à Mesa Nacional -- órgão máximo entre convenções - conta com vários nomes de continuidade mas também novas entradas, entre estreias e regressos, numa tentativa assumida pelo partido de renovação e uma média de idades que ronda os 37 anos.

José Manuel Pureza é o primeiro nome desta lista, seguido de Isabel Pires, o ex-líder parlamentar Fabian Figueiredo, Marisa Matias e Mariana Mortágua, (que se despediu da coordenação e sai da direção mas fica no órgão máximo entre convenções).

Na linha de continuidade, seguem na lista à Mesa nomes como o de Joana Mortágua, José Soeiro, a candidata presidencial Catarina Martins, Pedro Filipe Soares, Jorge Costa, Adriano Campos, ou Andreia Galvão (que recentemente substituiu Mortágua no parlamento), entre outros.

Mariana Mortágua, que ocupou o cargo de coordenadora durante dois anos, despediu-se no primeiro dia de trabalhos admitindo erros, mas rejeitando que tenham sido "determinantes".

A coordenadora cessante pediu ao partido que mude internamente, sem abdicar das suas causas, e, para fora, avisou a "direita radicalizada e caceteira" que não se livra dos bloquistas.

O primeiro dia de trabalhos ficou marcado por vários alertas, de dirigentes e opositores internos, sobre a necessidade de o BE descentralizar decisões, ouvir as bases, dar mais importância ao trabalho militante e reorganizar-se -- com destaque para avisos fortes do fundador Fernando Rosas.

Numa tentativa de responder a algumas destas críticas, a moção A apresentou na convenção um novo modelo tripartido: além do coordenador (figura que não existe formalmente nos estatutos), a organização política do BE passará também pelo lugar de deputado na Assembleia da República e pela criação de uma nova figura, a de "secretária da organização", que será ocupado por Isabel Pires.

O encerramento arranca pelas 12:30 e contará com a presença, como habitual, de representantes de outras forças políticas.