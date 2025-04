Bombeiros têm "maior aumento dos últimos 10 anos" - Governo

Na conferência de imprensa após o Conselho de Ministros, António Leitão Amaro afirmou que "o valor da diária paga aos bombeiros envolvidos nos vários dispositivos operacionais da Proteção Civil" terá este ano "o maior aumento diário dos últimos 10 anos", passando de 67,3 euros para 75 euros, uma subida de 11,44%.

"Este aumento é bastante superior aos 2,4% de inflação e superior à valorização do salário mínimo nacional", frisou, sublinhando que "este esforço" significa uma "valorização da compensação dos bombeiros".

A reação do ministro da Presidência surge após a Liga dos Bombeiros Portugueses (LBP) ter contestado o valor e defendido que o pagamento do valor hora a pagar aos bombeiros seja feito de acordo com o ordenado mínimo nacional.

Este valor consta da diretiva financeira 2025, que estabelece a comparticipação do Estado às despesas resultantes das intervenções dos corpos de bombeiros nos diferentes dispositivos operacionais da proteção civil, nomeadamente no Dispositivo Especial de Combate aos Incêndios Rurais (DECIR).

A diretiva foi enviada às corporações dos bombeiros na passada quinta-feira pela Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) depois de ter sido aprovada pelo secretário de Estado da Proteção Civil, Paulo Simões Ribeiro.

Em declarações à Lusa, o presidente da Liga, António Nunes, disse que esta diretiva financeira "foi imposta" e pela primeira vez foi aprovada "sem uma audição dos representantes dos bombeiros".

Segundo António Nunes, anualmente a diretiva financeira é discutida com os bombeiros antes de ser aprovada pela tutela, o que não aconteceu este ano.

Na diretiva financeira estão ainda incluídas as despesas dos bombeiros voluntários com alimentação, combustíveis e equipamentos de proteção individual, bem como os valores a pagar por avaria ou dano de equipamentos e veículos operacionais.