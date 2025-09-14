Branca Matos (CDS-PP) diz que despoluição do Lis é "compromisso absoluto"

"A nossa candidatura assume despoluir o rio Lis e a ribeira dos Milagres como um compromisso absoluto", afirmou Branca Matos, na apresentação dos candidatos e das prioridades do programa eleitoral, em Leiria.

Referindo a necessidade de acabar "com um crime ambiental com décadas" na ribeira dos Milagres, a cabeça de lista salientou que, "durante anos, descargas ilegais, falta de fiscalização e inação política deixaram marcas profundas na paisagem, na saúde pública e na autoestima desta população".

Quanto à habitação, a candidata, vereadora na Câmara de Leiria (independente eleita pelo PSD, partido do qual se desfiliou em junho), sustentou que o município "tem estado praticamente ausente neste campo", questionando quantas construções a custos controlados "foram feitas ou adquiridas pelo atual executivo que possam ajudar a população".

No âmbito da saúde, Branca Matos defendeu "a reabertura das extensões de saúde nas freguesias carenciadas" e preconizou a criação de um gabinete municipal de saúde pública focada na prevenção e na ação comunitária.

A cabeça de lista, de 48 anos, licenciada em Ciências da Educação, assegurou também o lançamento de "um modelo de `vouchers` de saúde em parceria com as entidades privadas" que existem no concelho.

No âmbito da mobilidade, a cabeça de lista realçou ser "urgente criar estacionamentos" e "eliminar as portagens nas variantes, principalmente da Batalha".

"Os passeios prometidos e ciclovias nas freguesias têm de ser feitos", observou ainda.

Quanto à segurança, no programa do CDS-PP consta, por exemplo, o reforço de "patrulhas a pé, em bicicleta, vigilâncias a bairros" e protocolos com o Ministério da Administração Interna, para aumentar o efetivo policial.

"A segurança dos cidadãos também passa por uma gestão de território que previna os riscos naturais", pelo que é "urgente investir na limpeza das matas, no ordenamento florestal e sistemas de alerta precoce", prosseguiu a candidata, que quer uma Proteção Civil "equipada e próxima da população".

Outra prioridade da candidatura prende-se com o apoio ao comércio local, indústria e educação.

No primeiro caso, a candidatura aposta em "programas de incentivo ao consumo local, redes de promoção de mercados e feiras, e simplificar os processos para quem quer empreender".

No que diz respeito à indústria, Branca Matos defendeu igualmente apoio, para o seu crescimento.

Já no âmbito da educação, o programa do CDS-PP propõe, por exemplo, "equipas de apoio municipal por agrupamentos, psicólogos, apoio escolar, combate ao insucesso e promoção da inclusão".

"Acreditamos num município com menos burocracia e mais ação, com menos discursos e mais resultados, que saiba investir onde é preciso com responsabilidade e com coragem", disse a candidata, assumindo que o desafio é grande, mas a candidatura quer fazer história.

O secretário-geral do CDS-PP, Pedro Morais Soares, destacou a "forte e mobilizadora" candidatura de Leiria, antecipando "um grande resultado no próximo dia 12 de outubro".

Referindo que o partido tem "forte vocação autárquica", atualmente com 1.752 autarcas, Pedro Morais Soares adiantou que o objetivo é aumentar.

Nas autárquicas de 2021, Gonçalo Lopes, que volta a candidatar-se, liderou, pela primeira vez, a lista do PS ao município, com o partido a manter oito mandatos e o PSD três. Os vereadores sociais-democratas passaram depois a independentes.

São também cabeças de lista à Câmara de Leiria nas próximas autárquicas Sofia Carreira (PSD), Luís Paulo Fernandes (Chega), Paulo Ventura (IL), Nuno Violante (CDU), José Peixoto (coligação Avançar Leiria, que junta BE, Livre e PAN) e Nuno Henriques Barroso (ADN).

Em Leiria, o CDS-PP concorre ainda à Assembleia Municipal e a 14 assembleias de freguesia.

SR // EJ

Lusa/Fim