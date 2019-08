Brexit. 48% dos eleitores vota numa saída sem acordo e sem Corbyn

RTP21 Ago, 2019, 15:50 | Política

A empresa líder internacional em pesquisa de mercado, YouGov, decidiu colocar a questão na mão do público. Será preferível uma saída sem acordo sob Johnson ou um segundo referendo através de Corbyn?

“Vamos fazer de tudo ao nosso alcance para impedir um Brexit [saída do Reino Unido da União Europeia] sem acordo”, acrescentou.



Qual seria o pior cenário para o Reino Unido?

Em contrapartida, dos que escolheram permanecer na União Europeia, 64 por cento prefere ver o líder trabalhista no poder para depois ocorrer um segundo referendo. Já para quase um quarto dos que votaram para ficar – 23 por cento – seria preferível ver o Reino Unido sair da União Europeia mesmo sem um acordo em vez de Corbyn assumir como próximo líder do país.

Uma saída sem acordo



Jeremy Corbyn avisou esta segunda-feira que o Governo pretende usar o Brexit como forma de “criar um paraíso fiscal para os muito ricos e assinar um acordo especial com os Estados Unidos”.

"Não tenham dúvidas de que a saída sem acordo vai servir para destruir os nossos empregos, aumentar os preços dos alimentos e abrir o nosso Serviço Nacional de Saúde a empresas americanas", alertou Jeremy Corbyn na sequência das declarações feitas, há mais de um mês, por Donald Trump, quando estava de visita a Londres.





O atual líder do Partido Trabalhista e líder da oposição na Câmara dos Comuns prometeu que vai “apresentar uma moção de censura ao Governo" por pretenderem um Brexit sem acordo.







Jeremy Corbyn afirmou ainda que pretende a marcação de "eleições antecipadas para que as pessoas possam decidir o futuro do país”.





Se o Governo cair, vai ser necessário um executivo de transição até às novas eleições e Corbyn pode não ter colocado esta hipótese de lado.





“Se forem sinceros na intenção de impedir uma saída sem acordo, vão votar para derrubar este Governo irresponsável e caberá ao líder da oposição assegurar que a saída sem acordo não acontece e que as pessoas podem decidir o seu próprio futuro”, assegurou.



