Brilhante Dias diz que PSD/CDS sempre "governou mal" e que em muitos temas "pensa como o Chega"

No discurso do jantar das jornadas parlamentares do PS, que decorrem até terça-feira na Área Metropolitana de Lisboa, Eurico Brilhante Dias considerou que a "coligação com o Chega foi o elemento mais estrutural desta sessão legislativa".

"Foi com o Chega que quiseram resolver todos os problemas. (...) A direita, a AD, pensa em muitos assuntos como o Chega e é por isso que é mais fácil ter entendimentos com a extrema-direita", afirmou, dando como exemplos as tentativas do Governo de negociar a PSU ou a reforma laboral com o partido de André Ventura.

Sobre o acordo que entretanto o PS alcançou para a PSU (Prestação Social Única), o líder parlamentar socialista considerou que este honrou aos valores do partido.

"A PSU é hoje um instrumento de combate à pobreza e não de combate aos pobres porque o Partido Socialista teve uma intervenção", defendeu.

Sobre o que o PS vai ouvindo, "quando já não sobram argumentos", de que foi o "partido que mais tempo teve no poder nos últimos 20 anos", Eurico Brilhante Dias disse que "é factualmente verdade".

"Mas se o PS teve mais tempo no Governo nos últimos 20 anos foi porque sempre que a direita teve a oportunidade de governar, governou mal. E isso tem que ser dito de forma clara. A direita governou mal", acusou.

Na perspetiva do dirigente do PS, a direita "governou mal com Durão Barroso depois dos seis anos de António Guterres".

"Governou muito mal depois do governo liderado pelo engenheiro José Sócrates em que tivemos a nossa primeira maioria absoluta. Os portugueses sofreram não apenas a austeridade inerente da situação particularmente difícil que vivia a Europa, os portugueses sofreram pelo viés ideológico que a direita naquele momento teve, infligindo aos portugueses uma austeridade inaudita", criticou, numa referência ao executivo de Pedro Passos Coelho.

Segundo Eurico Brilhante Dias, PSD e CDS-PP "governam mal também com Luís Montenegro" porque os pressupostos "são precisamente os mesmos" do tempo de Passos Coelho.

"Luís Montenegro governa mal e é por isso que hoje os portugueses percebem que essa governação está a levar o país para um beco sem saída", avisou.

Na análise do socialista, "a direita não pensa como o PS" mas sim "numa sociedade de desigualdade".

"E é por isso que não compreende que a intervenção do Partido Socialista na contrarreforma laboral ou na PSU tenha sido uma intervenção que não é para que fique tudo na mesma, é para que aqueles que são mais frágeis possam ter igualdade de oportunidades e possam lutar por uma vida melhor", enfatizou.

Antes desta intervenção foi feito um balanço da sessão legislativa através de um vídeo com os deputados, segundo o qual o PS apresentou 200 iniciativas, entre projetos de lei e de resolução, tendo das 100 que estão concluídas, 66 sido aprovadas e as restantes rejeitadas.