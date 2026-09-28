Brilhante Dias: "O Governo, de forma insensível, não estará preparado para apoiar os portugueses"

O Governo, indicou Brilhante Dias, prevê para 2027 uma inflação média "praticamente idêntica" à de 2026.



Questionado sobre o caso das gémeas luso-brasileiras e a constituição do antigo secretário de Estado adjunto e da Saúde, António Lacerda Sales, Brilhante Dias espera que seja respeitada “presunção de inocência” e que o tribunal comprove a inocência do antigo governante socialista. “É a minha convicção”.



O líder parlamentar do PS, Eurico Brilhante Dias, afirmou esta segunda-feira, no Parlamento, que o Governo prevê “menos crescimento nominal, “em particular da receita”, e que, por isso, “não está preparado para apoiar os portugueses ".Numa reunião sobre as linhas gerais do Orçamento do Estado para 2027,“Faz antecipar que o Governo, de forma insensível, não estará preparado para apoiar os portugueses”, disse, salientando que esta foi apenas uma reunião “meramente informativa”., garantiu.