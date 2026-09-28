Política
Brilhante Dias: "O Governo, de forma insensível, não estará preparado para apoiar os portugueses"
Eurico Brilhante Dias nega que o Governo tenha 100 milhões de euros de folga orçamental para medidas da oposição, afirmando que o Chega fez "confusão".
O líder parlamentar do PS, Eurico Brilhante Dias, afirmou esta segunda-feira, no Parlamento, que o Governo prevê “menos crescimento nominal, “em particular da receita”, e que, por isso, “não está preparado para apoiar os portugueses ".
Numa reunião sobre as linhas gerais do Orçamento do Estado para 2027, Eurico Brilhante Dias sublinhou que a economia portuguesa vai “crescer menos” do que o que foi prometido aos portugueses. “Faz antecipar que o Governo, de forma insensível, não estará preparado para apoiar os portugueses”, disse, salientando que esta foi apenas uma reunião “meramente informativa”. "Não há qualquer negociação", garantiu.O Governo, indicou Brilhante Dias, prevê para 2027 uma inflação média "praticamente idêntica" à de 2026.
Questionado sobre o caso das gémeas luso-brasileiras e a constituição do antigo secretário de Estado adjunto e da Saúde, António Lacerda Sales, Brilhante Dias espera que seja respeitada “presunção de inocência” e que o tribunal comprove a inocência do antigo governante socialista. “É a minha convicção”.
Numa reunião sobre as linhas gerais do Orçamento do Estado para 2027, Eurico Brilhante Dias sublinhou que a economia portuguesa vai “crescer menos” do que o que foi prometido aos portugueses. “Faz antecipar que o Governo, de forma insensível, não estará preparado para apoiar os portugueses”, disse, salientando que esta foi apenas uma reunião “meramente informativa”. "Não há qualquer negociação", garantiu.O Governo, indicou Brilhante Dias, prevê para 2027 uma inflação média "praticamente idêntica" à de 2026.
Questionado sobre o caso das gémeas luso-brasileiras e a constituição do antigo secretário de Estado adjunto e da Saúde, António Lacerda Sales, Brilhante Dias espera que seja respeitada “presunção de inocência” e que o tribunal comprove a inocência do antigo governante socialista. “É a minha convicção”.