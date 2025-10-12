Bruno Mascarenhas, do Chega, admite desagrado se ficar atrás da CDU em Lisboa
O cabeça de lista do Chega à Câmara de Lisboa, Bruno Mascarenhas, admitiu hoje que não lhe agradaria ficar atrás da lista da CDU (PCP/PEV), preferindo valorizar o crescimento do partido previsto pelas projeções televisivas.
À chegada do hotel onde o partido se reúne para aguardar os resultados, o candidato argumentou que as projeções costumam penalizar o Chega, algo a que disse estar habituado.
Bruno Mascarenhas garantiu ainda que não fará nenhuma coligação pós-eleitoral.
"Nós ou ganhávamos ou faremos oposição", vincou.
As projeções televisivas divulgadas às 20:00 apontam para que o Chega fique aquém da CDU (PCP/PEV), lista encabeçada por João Ferreira.
Já as listas lideradas pelo social-democrata Carlos Moedas e pela socialista Alexandra Leitão estão para já empatadas na corrida à Câmara de Lisboa nas autárquicas.