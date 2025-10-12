Especial
Bruno Mascarenhas, do Chega, admite desagrado se ficar atrás da CDU em Lisboa

por Lusa

 O cabeça de lista do Chega à Câmara de Lisboa, Bruno Mascarenhas, admitiu hoje que não lhe agradaria ficar atrás da lista da CDU (PCP/PEV), preferindo valorizar o crescimento do partido previsto pelas projeções televisivas.

"Ficar atrás da CDU obviamente não era uma coisa que me agradasse, mas de qualquer das formas há um crescimento do Chega na cidade de Lisboa", salientou.

À chegada do hotel onde o partido se reúne para aguardar os resultados, o candidato argumentou que as projeções costumam penalizar o Chega, algo a que disse estar habituado.

Bruno Mascarenhas garantiu ainda que não fará nenhuma coligação pós-eleitoral.

"Nós ou ganhávamos ou faremos oposição", vincou.

As projeções televisivas divulgadas às 20:00 apontam para que o Chega fique aquém da CDU (PCP/PEV), lista encabeçada por João Ferreira. 

Já as listas lideradas pelo social-democrata Carlos Moedas e pela socialista Alexandra Leitão estão para já empatadas na corrida à Câmara de Lisboa nas autárquicas.

