"Bullying político". Ministro da Defesa exclui sair por causa de Tancos

RTP04 Out, 2018, 10:59 / atualizado em 04 Out, 2018, 11:19 | Política

“Neste caso, já tenho um bocadinho a pele dura, porque o CDS pede a minha demissão desde 3 de julho de 2017. Ao fim de um ano, três meses e dois dias, já criei alguma resistência”, redarguiu o ministro da Defesa, que falava aos jornalistas à margem de uma reunião com os homólogos da NATO em Bruxelas.



Antena 1





“Afeta a instituição militar”





Reportagem de Andrea Neves, correspondente em Bruxelas



Operação Húbris

c/ Lusa

“Sem querer fazer ironia, acho que não faz sentido nenhum. Se tivesse sentido, obviamente já teria apresentado a minha demissão, não tenho apego a cargos que não me leve a ter a lucidez de analisar o que faço”, acrescentou.Azeredo Lopes ressalva que “aquilo que o CDS pede, pede legitimamente”.“É um partido político, está a fazer oposição, considera que eu devo demitir-me, por isso encaro isso sem quaisquer, sem críticas pessoais, embora às vezes até pareça uma espécie depolítico”, acentuou, para acrescentar que vê “com toda a normalidade” o processo de formação de uma comissão de inquérito.O ministro da Defesa admitiu, por outro lado, “o embaraço” com o envolvimento de militares numa investigação como a Operação Húbris.“Se me pergunta se é agradável todo o conjunto de situações que tem vindo a lume, não, não é. Estaria a mentir. Preferia mil vezes que tudo isto não tivesse ocorrido, preferia mil vezes que a investigação já pudesse estar concluída, preferia mil vezes que pudéssemos olhar para Tancos como uma questão bem resolvida”, vincou.“Numa perspetiva - não lhe quero chamar otimista – mais positiva, também não lhe escondo que prefiro que o sistema funcione”, continuou o responsável, para quem o Governo agiu bem perante os acontecimentos.Azeredo Lopes quis, ao mesmo tempo, afiançar que odo furto e do reaparecimento de material de guerra dos antigos Paióis Nacionais de Tancos não inquieta os países-membros da Aliança Atlântica.“Nunca, direta ou indiretamente, essa questão me foi suscitada e portanto a presunção que tenho que estabelecer é que não é um tópico que seja considerado preocupante ou minimamente preocupante por parte dos meus colegas, porque nem do ponto de vista formal nem sequer naquelas conversas que é habitual termos nunca me foi suscitada essa questão”, sublinhou.Quanto à imagem das Forças Armadas, o titular da pasta da Defesa reconheceu que o caso “afeta a instituição militar”: “Evidentemente que sim”.“Teria gostado que alguns atores políticos, sobretudo, e com respeito pleno pela liberdade de opinião e pela liberdade de expressão não tivessem aproveitado este processo para, por vezes, literalmente, usar de um sentido de humor que fere não o ministro, mas que fere as instituições”, rematou.No início da semana, foi detido no âmbito da Operação Húbris o major Vasco Brazão, antigo porta-voz da Polícia Judiciária Militar, à chegada a Portugal depois de ter estado em missão na República Centro-Africana.O inquérito investiga o caso da recuperação de material de guerra furtado dos Paióis de Tancos. Em causa, de acordo com o Ministério Público, estão “factos suscetíveis de integrarem crimes de associação criminosa, denegação de justiça, prevaricação, falsificação de documentos, tráfico de influência, favorecimento pessoal praticado por funcionário, abuso de poder, recetação, detenção de arma proibida e tráfico de armas”.A Polícia Judiciária havia já detido a 25 de setembro, o diretor e outros três responsáveis da PJM, um civil e três elementos do Núcleo de Investigação Criminal da GNR de Loulé.Na passada sexta-feira o Tribunal de Instrução Criminal de Lisboa decretou prisão preventiva para o diretor da Polícia Judiciária Militar, coronel Luís Vieira, e para o arguido civil.