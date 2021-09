Cabeça de Lista do Chega em Setúbal espera chegar a vereador

"Nas eleições de domingo vamos ter um bom resultado em Setúbal. Não vai ser nada do outro mundo. Temos a certeza que é difícil - não vamos dizer que vamos ganhar - mas temos que ter um bom resultado. Já era muito bom se conseguíssemos ser a terceira força política", disse Luís Maurício no jantar comício realizado quinta-feira à noite em Setúbal.

"Na campanha que fizemos, nos sítios considerados mais problemáticos, sítios onde temos pessoas com mais dificuldades, tivemos uma boa aceitação, designadamente na freguesia de São Sebastião, em que as pessoas nos falavam dos seus problemas, relatavam as dificuldades, que nós sabemos que têm", acrescentou.

Para combater o flagelo do desemprego que está muitas vezes na origem das dificuldades de muitas famílias, Luís Maurício defende também a necessidade de uma nova aposta na indústria.

"Eu acho que Setúbal tem de se virar novamente para a indústria e deixar o turismo. Trazendo indústria, vamos ter mais empregos, vamos modernizar a cidade. Hoje a cidade está estagnada", disse.

Outra prioridade do candidato do Chega à presidência da Câmara de Setúbal, é o reforço da segurança, porque "mesmo em bairros sociais, que são zonas mais sensíveis, não se vê um carro de polícia, devido à falta de meios".

A par do reforço do número de efetivos, Luís Maurício defende também a necessidade de se investir na "videovigilância na cidade de Setúbal, a exemplo do que já se fez, por exemplo, na Amadora e na cidade de Londres, com uma redução significativa da criminalidade".

"Temos que começar a pensar no futuro, começar a modernizar, começar a pensar na videovigilância. E há outras forças políticas que também já estão a falar na necessidade de se avançar com a videovigilância", frisou o candidato do Chega.

Luís Maurício terá como adversários André Martins (CDU), Fernando José (PS), Fernando Negrão (PSD), Pedro Conceição (CDS-PP), Fernando Pinho (BE), Paula Esteves da Costa (PAN), Carlos Cardoso (Iniciativa Liberal), Carina de Deus (Todos Somos Setúbal -- RIR/PDR) e Fidélio Guerreiro (Nós, Cidadãos!/PPM).

A CDU, coligação que junta PCP e PEV, governa a Câmara de Setúbal com maioria absoluta, com um total de sete eleitos, liderados por Maria das Dores Meira, que está prestes a terminar o terceiro e último mandato em Setúbal e que este ano é cabeça de lista da CDU em Almada.

O PS é atualmente a segunda força política do concelho, com três vereadores, e o PSD tem um.