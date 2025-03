Cafôfo pisca o olho ao JPP

O cabeça de lista do PS às eleições regionais da Madeira, Paulo Cafôfo, manifestou-se hoje convicto de que vai liderar uma solução governativa, assumindo que o JPP será o primeiro partido que vai contactar após o sufrágio, no domingo.“O primeiro partido que vou contactar será o JPP. Eu diria que será, a seguir ao PS, o partido com maior votação. E, se assim for, obviamente irei seguir essa vontade popular”, declarou Paulo Cafôfo aos jornalistas, no Funchal.O candidato e presidente do PS/Madeira, o maior partido da oposição, percorreu hoje novamente a Rua Fernão de Ornelas, uma das mais movimentadas do Funchal, onde ouviu anseios, opiniões, distribuiu canetas e panfletos do partido e pediu aos eleitores para que lhe deem uma oportunidade de governar nas eleições de domingo.Questionado sobre se, por outro lado, o JPP ficar à frente do PS, Paulo Cafôfo disse que o PS é o partido que está em melhores condições de liderar uma solução de governo.“O Partido Socialista é o maior partido da oposição. O Partido Socialista tem tido sempre, nesta liderança da oposição, uma posição responsável. E, por essa razão, eu acredito que vamos liderar, e vou sublinhar a palavra, vamos liderar uma solução governativa no domingo”, vincou.“Já excluímos o PSD, como é lógico, e o Chega. E, portanto, a partir daí, vamos construir uma solução governativa com aqueles partidos democráticos que queiram fazer a mudança da nossa região”, reforçou.Neste último dia de campanha eleitoral, Paulo Cafôfo voltou a pedir a convergência de votos no PS, considerando que PSD e Chega significam instabilidade.





(Com Lusa)