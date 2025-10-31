Política
"Cálculos eleitorais". O aviso de Passos Coelho ao Governo AD
Pedro Passos Coelho critica o Governo por entender que a economia portuguesa não vai crescer o que é preciso.
O antigo primeiro-ministro aponta os "prémios a reformados" e as "habilidades orçamentais para salvar o ano".
Palavras do ex-líder do PSD esta sexta-feira, em Lisboa, numa intervenção enquanto orador no Congresso Internacional do Cooperativismo.
Pedro Passos Coelho avisa que a margem de manobra para tomar decisões terminou e que o país não pode viver de cálculos eleitorais. O antigo primeiro-ministro assegurou nunca ter temido o julgamento eleitoral.
No Congresso Internacional do Cooperativismo, Passos Coelho defendeu também que os eleitores vão perceber a necessidade de apostar num caminho diferente.
