"Cálculos eleitorais". O aviso de Passos Coelho ao Governo AD

Pedro Passos Coelho critica o Governo por entender que a economia portuguesa não vai crescer o que é preciso.

João Alexandre - Antena 1 /
Foto: António Cotrim - Lusa

VER MAIS
O antigo primeiro-ministro aponta os "prémios a reformados" e as "habilidades orçamentais para salvar o ano".

Palavras do ex-líder do PSD esta sexta-feira, em Lisboa, numa intervenção enquanto orador no Congresso Internacional do Cooperativismo.

Pedro Passos Coelho avisa que a margem de manobra para tomar decisões terminou e que o país não pode viver de cálculos eleitorais.
O antigo primeiro-ministro assegurou nunca ter temido o julgamento eleitoral.

No Congresso Internacional do Cooperativismo, Passos Coelho defendeu também que os eleitores vão perceber a necessidade de apostar num caminho diferente.
PUB
PUB