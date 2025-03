Câmara de Lisboa faz vistoria a apartamentos da família de Montenegro

As obras dos apartamentos da família de Luís Montenegro foram alvo, na segunda-feira, de uma vistoria por parte dos técnicos da Câmara de Lisboa.

A inspeção aconteceu dois meses depois do início da obra e após denúncia de falta de fiscalização feita na comunicação social.



À RTP a autarquia de Carlos Moedas Moedas faz saber que as obras em causa "cumprem a legislação e os procedimentos exigidos nestes casos".



Recorde-se que duas frações autónomas, uma comprada pelos filhos, outra pelo casal Montenegro, estão a ser transformadas num duplex na Travessa do Possolo, na Freguesia da Estrela.