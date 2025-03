As eleições regionais na Madeira continuam a decorrer e no concelho de Câmara de Lobos não tem havido filas de espera para votar mas a ida as urnas tem sido feita a bom ritmo.

De acordo com os que trabalham nas mesas, a afluência em Câmara de Lobos parece estar um pouco abaixo do que a votação que decorreu maio mas os números estão muito perto do que aconteceu há dez meses.