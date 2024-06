Manuel de Almeida - Lusa

A trovoada que se fez sentir em Lisboa, na noite de quinta-feira, parece só ter dado energia a Rui Rocha, líder da Iniciativa Liberal. Com um comício de rua, o mau tempo não deu tréguas na hora do discurso do líder, mas Rui Rocha aproveitou a deixa e diz que "Chuva socialista não molha Liberal. Começou com um meteoro e acaba agora com trovoada".