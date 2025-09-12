Candidata à Câmara de Setúbal. Auditoria aponta para despesas ilegais da antiga autarca

O documento é de uma sociedade de revisores oficiais de contas e foi pedido pela câmara em novembro de 2024, já depois de Dores Meira ter revelado que era recandidata à autarquia.



A auditoria diz que terá usado verbas municipais para despesas de natureza pessoal ou recreativa e já no ano passado o Ministério Público abriu um inquérito sobre o mesmo assunto.



Ao jornal Público, Dores Meira afirma que não conhece a auditoria, nem nunca foi ouvida, e considera que se trata de tentativa de assassinato de carácter para tentarem tirar vantagens eleitorais.



Maria das Dores Meira este à frente do município de Setúbal entre 2006 e 2021 pela CDU. Concorre, agora, novamente ao cargo, como independente, mas com o apoio do PSD.