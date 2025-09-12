Candidata à Câmara de Setúbal. Auditoria aponta para despesas ilegais da antiga autarca
Uma auditoria ao último mandato da antiga presidente da Câmara de Setúbal, e agora de novo candidata, aponta para despesas ilegais por parte de Maria das Dores Meira.
A auditoria diz que terá usado verbas municipais para despesas de natureza pessoal ou recreativa e já no ano passado o Ministério Público abriu um inquérito sobre o mesmo assunto.
Ao jornal Público, Dores Meira afirma que não conhece a auditoria, nem nunca foi ouvida, e considera que se trata de tentativa de assassinato de carácter para tentarem tirar vantagens eleitorais.
Maria das Dores Meira este à frente do município de Setúbal entre 2006 e 2021 pela CDU. Concorre, agora, novamente ao cargo, como independente, mas com o apoio do PSD.