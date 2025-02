Candidata do Bloco na Amadora promete combate ao racismo estrutural

Anabela Rodrigues, ex-eurodeputada do Bloco de Esquerda, mediadora social e cultural e também ativista antirracista, falava no início de almoço de apresentação da sua candidatura autárquica, nos Bombeiros Voluntários da Amadora, sessão que contou com a participação da coordenadora do partido, Mariana Mortágua.

No seu discurso, Anabela Rodrigues elegeu como uma das suas principais prioridades o combate ao racismo estrutural, que disse existir em muitas decisões sobre políticas de transporte, de saúde ou de habitação, e falou de sucessivos casos de "brutalidade policial", ao longo de décadas, no concelho.

"Não estou contra a polícia. Estou contra qualquer polícia racista que perpetue a estigmatização", declarou, recebendo uma prolongada salva de palmas.

Anabela Rodrigues criticou o Estado central e a autarquia por "pouco ou nada fazerem para construir uma cidade para todas as pessoas". Sugeriu até que se faça a experiência, entre as quatro da madrugada e as 07:00 de um dia de trabalho, de se observar na Amadora os milhares de imigrantes que partem para o trabalho ou para os centros de saúde e que se acumulam nas paragens para apanhar transportes públicos.

"O racismo estrutural faz parte da Amadora. E a Amadora é só um sintoma do que se vive no país", sustentou.

Em alternativa, a ex-eurodeputada do Bloco de Esquerda prometeu lutar pela unidade na diversidade".

"As seis freguesias deste concelho são diferentes. E temos diversidade de origem e até de religião entre as populações deste município", acrescentou.