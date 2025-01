Candidato à liderança da IL quer eleger 20 deputados nas próximas legislativas

Rodrigo Antunes - Lusa

Ideias defendidas numa entrevista à Antena 1, em vésperas da Convenção Nacional que este fim de semana, em Loures, vai eleger os órgãos nacionais do partido para os próximos dois anos.



Rui Malheiro defende que a IL não está a ser capaz de marcar a agenda e define metas para as próximas eleições.



Rui Malheiro e Rui Rocha encabeçam as listas candidatas à Comissão Executiva.