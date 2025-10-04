Candidato do Bloco alerta: Manuel Pizarro é a continuação de Rui Moreira e Pedro Duarte é o regresso de Rui Rio

A dirigente Marisa Matias e os candidatos à Assembleia Municipal e à Câmara do Porto tiveram de discursar abrigados por um guarda-chuva.

O discurso do candidato à Câmara Municipal começou com a defesa da causa palestiniana, centrando-se, depois, nos assuntos da cidade, com o candidato Sérgio Aires, a considerar que a eleição de Manuel Pizarro, do PS, representa a continuidade das políticas de Rui Moreira e a eleição de Pedro Duarte, da coligação PSD/CDS/IL representar um regresso do Porto, ao tempo de Rui Rio.





Sérgio Aires lamentou ainda que os dois partidos estejam a seguir a agenda securitária da "direita mais extrema" e a contribuir, assim, para instalar o medo e agravar os problemas de segurança da cidade.