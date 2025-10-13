Candidato do PS em Aveiro assume derrota frente a irmão do PSD/CDS-PP/PPM

"Os dados não estão fechados, ainda há algumas mesas por apurar, mas os elementos que temos apontam por que seja uma vitória da Aliança [coligação PSD/CDS-PP/PPM]", disse à Lusa o candidato, pelas 23:30, ainda antes de serem conhecidos os resultados oficiais.

Pelas 23:30 os dados provisórios do Ministério da Administração Interna (SGMAI) apontavam para 42,04% da votação (10.245 votos) para a candidatura da coligação PSD/CDS-PP/PPM, encabeçada por Luís Souto, e 31,20% (7.604 votos) para o PS, com duas de 10 freguesias por apurar.

"Ainda não sabemos os mandatos atribuídos, parece que será 4-4-1, eventualmente, e, portanto, já enderecei os parabéns ao meu irmão, desejo-lhe as melhores felicidades", declarou o socialista, afirmando que não irá assumir o seu lugar na vereação.

Alberto Souto mostrou-se ainda satisfeito com a forma como a campanha decorreu, mas reconheceu que "não foi suficientemente eficaz para chegar às freguesias rurais com a intensidade que era necessária para recuperar o diferencial de votos que tinham.

"Partimos com 10 freguesias a zero, como se sabe, e com metade dos votos. E, portanto, recuperámos muito, mas não foi suficiente", observou.

"Fico com muita pena, porque, de facto, tínhamos grandes projetos, ideias que nos pareciam as melhores para haver, mas a democracia é assim mesmo. E, portanto, honro aos vencedores", concluiu.

Questionado sobre o seu futuro político, referiu que vai regressar à sua vida privada: "O meu futuro político é regressar à minha quinta, fazer vinho e tratar da minha vida privada, que era o que eu estava a fazer antes deste desafio ter sido lançado".

Há quatro anos, o PSD/CDS-PP/PPM obteve uma maioria absoluta com 51,26% dos votos (17.549), elegendo o presidente e cinco vereadores, seguindo-se o PS com 26% (8.901) e três vereadores. A coligação conquistou ainda nove das 10 freguesias, acabando por conquistar também esta última em eleições intercalares.

O executivo do mandato 2021-2025 é presidido pelo social-democrata Ribau Esteves, que, no seu terceiro mandato, integra o executivo com outros cinco eleitos da coligação PSD/CDS-PP/PPM, e três eleitos da coligação PS/PAN, sendo dois do PS e um independente (ex-PS).

Concorreram à presidência da Câmara de Aveiro Alberto Souto (PS), Luís Souto (PSD/CDS-PP/PPM), Diogo Machado (Chega), João Moniz (BE), Isabel Tavares (CDU), Miguel Gomes (IL), Bruno Fonseca (Livre), Ana Rita Moreira (PAN) e Paulo Alves (Nós, Cidadãos!).