Candidato Rui Malheiro quer levar IL a ser Governo e deixar de ser apenas partido de protesto

O conselheiro nacional Rui Malheiro foi escolhido em eleições primárias pelo movimento Unidos pelo Liberalismo, após a desistência de Tiago Mayan Gonçalves, para disputar a liderança da IL com o atual presidente e recandidato, Rui Rocha, na Convenção Nacional do partido que vai decorrer em 01 e 02 de fevereiro na Área Metropolitana de Lisboa.

Na apresentação da equipa que decorreu esta tarde, num discurso ao qual a agência Lusa teve acesso, o candidato defendeu que é preciso "coragem e ambição para elevar o partido a outro patamar".

"E esta equipa vive diariamente sob este mote para levar a Iniciativa Liberal a ser Governo em Portugal e deixar de ser apenas um partido de protesto", enfatizou.

Rui Malheiro detalhou que na equipa com a qual se candidata há autarcas da IL, conselheiros nacionais do partido, coordenadores de núcleos territoriais e elementos de grupos de coordenação local, bem como "empreendedores, gestores, engenheiros, médicos e advogados", considerando que esta é "uma equipa multidisciplinar completamente preparada para assumir a liderança".

Realçando que esta diversidade é "a maior força" da candidatura, o conselheiro nacional defendeu que a sua lista tem "uma causa comum" -- a de "transformar o liberalismo numa força dominante na política portuguesa e fazer da Iniciativa Liberal um motor de mudança".

"A nossa candidatura será marcada pela abertura, pelo diálogo, pela capacidade de ouvir todas as vozes do partido e pela inclusão de diferentes perspetivas, porque acreditamos que o sucesso da Iniciativa Liberal depende de todos", comprometeu-se.

Recusando a promessa de "mudanças fáceis ou soluções instantâneas", o compromisso do candidato é com o futuro.

"Queremos consolidar os sucessos já alcançados ao mesmo tempo que construímos novas pontes para um crescimento sustentado, tanto interna como externamente", disse, manifestando confiança plena no potencial do partido.

Segundo o candidato, o movimento Unidos pelo Liberalismo vai concorrer a estas eleições com a designação de Lista U.

Rui Malheiro explicou que, para lá de escolher pessoas com "competências técnicas ou com currículos impressionantes", era imprescindível "reunir um grupo de indivíduos que compreendessem a essência da IL" e que partilhassem "a paixão por fazer diferente".

"Cada membro desta equipa foi escolhido porque reflete algo que considero fundamental: a capacidade de transformar ideias em ação", sublinhou.

Em 10 de dezembro, foi anunciado que Rui Malheiro tinha vencido, como único candidato, as primárias do Unidos pelo Liberalismo para escolha do candidato.

O movimento salientou então que o processo de primárias - despoletado depois de o ex-candidato presidencial da IL Tiago Mayan Gonçalves, que até há pouco liderava o movimento, ter desistido da corrida à liderança da IL - "destacou a união e o compromisso dos apoiantes com os princípios e objetivos que o movimento defende".

Rui Malheiro, com 42 anos, é membro da IL desde 2020, ano em que também integrou o Conselho Nacional do partido. Encontra-se atualmente no seu segundo mandato consecutivo enquanto conselheiro nacional e integra também o Gabinete de Estudos da IL para a área da energia.

Rui Rocha também anunciou que iria recandidatar-se à liderança do partido, garantindo que tem a "energia necessária" para fazer do partido "uma solução de coragem, de mudança e de governação".

Rui Rocha assumiu a liderança da IL em janeiro de 2023, após ter sido eleito na Convenção Nacional do partido com 51,7% dos votos, derrotando Carla Castro, que ficou com 44%, e José Cardoso, que obteve 4,3%.