Candidatura da AD quer impugnar votação nas Caldas da Rainha por irregularidades

O cabeça de lista da coligação, o social-democrata Hugo Oliveira, disse à agência Lusa que na freguesia de Nossa Senhora do Pópulo [que tem o maior número de eleitores do concelho] foram violadas, pelo menos, urnas em três mesas de voto".

O também deputado afirmou ter "fotos, vídeos e testemunhas" de que as urnas terão sido abertas "para mexer lá dentro", já depois de ali terem sido colocados votos.

"Temos vídeos com pessoas a mexerem dentro das urnas", sublinhou, considerando tratar-se de "uma irregularidade insanável" que leva a candidatura a impugnar as eleições no concelho das Caldas da Rainha, no distrito de Leiria.

As eleições de domingo, nas Caldas da Rainha, deram a vitória ao Movimento Independente Vamos Mudar (VM), que recandidatou o atual presidente Vítor Marques.

O VM conquistou em 2021 a autarquia que desde o 25 de Abril era liderada pelo PSD.

Nestas eleições o movimento independente conseguiu 9.460 votos (37,67%), elegendo o presidente e dois vereadores. A lista integrava elementos do PS, partido que optou por não apresentar candidatura própria.

A AD (PSD/CDS-PP) conseguiu 9.320 votos (37,11% da votação) e elegeu três vereadores para o executivo. O Chega elegeu também, pela primeira vez, um vereador.

À Lusa Hugo Oliveira afirmou "reconhecer a derrota" e esclareceu que a impugnação das eleições não tem a ver com os resultados obtidos pela coligação.

Mas, afirmou, "não deixa de ser caricato [alguém mexer no votos] quando estamos a falar de uma eleição autárquica, não de uma eleição para a associação de estudantes".

Defendendo que "tem que haver respeito e sentido de responsabilidade" o social-democrata afirmou que irá apresentar queixa à Comissão Nacional de Eleições (CNE) que "seguirá o processo e tomará as duas decisões", concluiu.