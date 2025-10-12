Candidatura de Moedas em Lisboa diz que projeções são "indicação positiva"

"São apenas uma indicação [...], uma indicação positiva, é verdade, mas aguardamos com tranquilidade e respeito pelo voto dos lisboetas", afirmou o diretor de campanha da coligação "Por ti, Lisboa" - PSD/CDS-PP/IL, António Valle, numa breve declaração pelas 20:30, sem direito a perguntas.

António Valle falava na sala de um hotel na zona do Marquês de Pombal, onde a candidatura encabeçada por Carlos Moedas acompanha a noite eleitoral, no mesmo sítio onde há quatro anos o autarca do PSD festejou a eleição como presidente da Câmara de Lisboa.

"Esta foi uma campanha exigente, feita com enorme dedicação, num momento em que todos fomos postos à prova, mas também foi uma campanha em que muitos lisboetas reconheceram o trabalho do presidente Carlos Moedas", referiu o diretor de campanha, acrescentando que as projeções apontam para "uma grande confiança" em torno do projeto "Por ti, Lisboa".

Os membros da campanha estão por isso "muito otimistas" a aguardar os resultados.

"Ainda assim, quero ser muito claro: só falaremos de resultados quando houver dados oficiais. Até lá, a nossa postura é de serenidade e respeito pelo processo democrático", reforçou.

Nessa mesma declaração, António Valle disse que "esta noite é sobre Lisboa, independentemente do resultado, é sobre todos os lisboetas sem exceção", agradecendo a todos os que confiaram na candidatura de Carlos Moedas e a todos os lisboetas.

Apesar de as sondagens televisivas apontarem para um empate entre Carlos Moedas (PSD/CDS-PP/IL) e Alexandra Leitão (PS/Livre/BE/PAN), no momento em que foram divulgadas, pelas 20:00, os apoiantes da coligação "Por ti, Lisboa" reagiram com entusiasmo e gritaram "vitória".

Carlos Moedas chegou ao hotel pelas 18:20 e disse estar "com muita tranquilidade", assinalando que "é um dia muito especial para a democracia" e manifestando-se "muito confiante", sobretudo por confiar nos lisboetas.

Nestas eleições concorreram à presidência da Câmara de Lisboa Carlos Moedas (PSD/CDS-PP/IL), Alexandra Leitão (PS/Livre/BE/PAN), João Ferreira (CDU-PCP/PEV), Bruno Mascarenhas (Chega), Ossanda Líber (Nova Direita), José Almeida (Volt), Adelaide Ferreira (ADN), Tomaz Ponce Dentinho (PPM/PTP) e Luís Mendes (RIR).

Atualmente, o executivo municipal integra sete eleitos da coligação "Novos Tempos" - PSD/CDS-PP/MPT/PPM/Aliança, sete eleitos da coligação "Mais Lisboa" - PS/Livre, dois da CDU e um do BE.